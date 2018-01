"Via Paoli a Como appena asfaltata e già nuovi lavori?"

"Via Pasquale Paoli, l'hanno appena asfaltata e son già lì a fare lavori. Non potevano farli prima?". Se lo chiede indignato un lettore di Quicomo che ha scattato e inviato le foto dei nuovi interventi sulla trafficata arteria comasca, da mesi interessata dal cantiere di 2iRete Gas appena concluso. Il tratto è quello tra il liceo Giovio e il Birrificio per chi proviene dal rondò della Ca' Morta.

"Stanno tagliando l'asfalto - precisa l'autore della segnalazione - la via è stata asfaltata da pochi mesi".