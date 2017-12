Buche sulle strade di Como, nel 2018 asfalti per 1,5 milioni di euro

Il 2018 porterà nuovi asfalti sulle strade del comune di Como. Gli interventi riguarderanno una superficie totale di 65mila metri quadri e costeranno complessivamente 1,5 milioni di euro.

Ad annunciarlo è una nota di Palazzo Cernezzi dopo che la giunta comunale giovedì 28 dicembre 2017 ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica: durante l'anno che sta per cominciare sulla rete stradale di Como saranno realizzati interventi di asfaltatura e rifacimento del fondo dove necessario per un totale di 65mila metri quadri di superficie.

I lavori

Gli interventi previsti sono variegati per posizione, dimensione e tipologia.

Per la maggior parte prevedono la fresatura dello strato superficiale del manto stradale (5 centimetri), la messa in quota di chiusini e griglie (con sostituzione di chiusini e griglie ammalorati), fornitura e stesura del bitume, rifacimento della segnaletica orizzontale. Come da indicazioni dell'assessore competente Vincenzo Bella, oltre allo strato superficiale del piano viabile sono state considerate le condizioni delle fondazioni e nei punti dove è risultato necessario saranno risanate.

Le strade interessate

I cantieri riguardano un lungo elenco di vie che vanno dal centro città alla periferia. Si tratta di: via Per San Fermo, Clemente XIII, Quasimodo, Dottesio, Repubblica Romana, Valeria, Collina, Maderno, Amoretti, Catenazzi, Bonola, Manara, XX Settembre, Alla Guzza, piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via Sportivi Comaschi, Muggiò, Comerio, viale Cattaneo, Battisti, Innocenzo XI e uscita autostradale A9 Como Centro (Lazzago).

Il commento dell'assessore Bella

"Spesso la scarsa tenuta del piano viabile è dovuta alle fondazioni inadeguate - ha spiegato l'assessore - Molte delle strade di Como sono ricavate da vecchie pavimentazioni di acciottolato, che in alcuni tratti si può ancora vedere quando si rompe l'asfalto. Rispetto all'anno precedente è stata triplicata la cifra investita sulle asfaltature - ha proseguito Bella- perché è necessario riprendere in mano la situazione dopo qualche anno di spese non sufficienti al mantenimento della rete stradale comunale".