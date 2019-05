Como, nuovi asfalti ma il Comune dimentica le strisce pedonali

Asfaltature nuove di zecca a Como, ma niente strisce pedonali.

E' la situazione paradossale con cui si devono confrontare i comaschi in pieno centro, dopo i lavori di asfaltatura che hanno interessato diverse strade del girone in vista del Giro d'Italia.



Come si vede nelle foto, rifatti gli asfalti e tracciata la nuova segnaletica orizzontale, il Comune ha dimenticato gli attraversamenti: niente strisce in viale Battisti, al semaforo davanti all'ex chiesa di San Francesco, niente strisce all'altezza del passaggio a livello di viale Lecco, e niente neppure in piazza Vittoria, tutti punti trafficatissimi.

E così i pedoni disorientati attraversano un po' dove capita.