Nuove asfaltature a Como: l'elenco delle strade

La prossima settimana proseguiranno a Como le asfaltature. In parte saranno eseguite in notturna per limitare quanto possibile i disagi al traffico. Per consentire i lavori sarà sospesa la circolazione veicolare lungo i tratti stradali e nei periodi di seguito riportati: via XX Settembre dal 3 al 5 giugno nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 6; via Dottesio dal 5 all' 8 giugno nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 6.

Nei medesimi tratti e periodi, dove necessario sarà vietata la sosta con rimozione forzata. Al termine dell'asfaltatura di ciascun tratto di strada, per poter rifare la segnaletica orizzontale sono previsti il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. In particolare in via Dottesio, via per San Fermo e via Muggiò, la segnaletica dovrà essere tracciata nelle fasce orarie dalle 5 alle 7:30 e dalle 10 alle 16.