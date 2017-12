Asfalti a Como: via Bellinzona la strada peggiore

Venendo dalla Svizzera, appena oltrepassata la dogana di Chiasso ed entrati a Como, c'è una cosa di cui ci si accorge subito: le strade sono diverse. A confronto con quelle ticinesi le strade comasche sono dei colabrodo, vere e proprie piste da rally. Il confronto tra gli asfalti degli svizzeri e i nostri è impietoso.

Appena arrivati a Ponte CHiasso, subito dopo avere detto al finanziere di guardia che non abbiamo nulla da dichiarare, ci ritroviamo a percorrere una delle strade peggiori di tutta la città di Como: via Bellinzona. Buche grosse e profonde ci danno il benvenuto e ci avvisano che abbiamo appena salutato la pulita, ordinata ed efficiente confederazione elvetica e siamo entrati in uno dei Comuni con le strade peggiori.

Rappessi e tratti a dir poco dissestati caratterizzano quasi l'intera lunghezza di via Bellinzona, sia a scendere che a salire, sia in direzione centro che in direzione Chiasso.

Certo, via Bellinzona non è l'unica strada malconcia (il milione e mezzo stanziato per rifare gli asfalti nel 2018 non servirà solo per questa via) ma è pacifico che sia proprio lei la strada messa peggio. Davvero pessimo biglietto da visita per chi giunge a Como dalla Svizzera.