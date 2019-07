Traffico in Napoleona: colpa del nuovo asfalto in via Castellini

Disagi al traffico su via Napoleona in direzione del centro città. Gli operai nella mattina del 22 luglio 2019 hanno avviato i lavori di asfaltatura di via Castellini. La via è stata chiusa cosicché molti automobilisti in procinto di svoltare per via Castellini hanno trovato l'inattesa sopresa che ha creato rallentamenti. Per di più gli operai hanno incontrato alcune difficoltà nell'eseguire i lavori a causa della fitte fronde degli alberi che sono d'intralcio a uomini e mezzi di lavoro.