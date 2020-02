Arosio, concluso accordo per la sicurezza stradale

Strade più pulite e più sicure nel comune di Arosio. È stato infatti chiuso l'accordo con la M.P.M. Srl, una società leader nel settore, sia per le pulizie che per il ripristino delle strade dopo eventuali incidenti. La M.P.M. Srl si rende disponibile anche ad effettuare operazioni di manutenzioni e riparazione di tutte quelle pertinenze private danneggiate da altri cittadini a causa di incidenti (ad esempio danneggiamenti di recinsioni in calcestruzzo, muretti, cancellate, giardini, marciapiedi privati, portoni ecc). Dunque, non solo le Pubbliche Amministrazioni e i corpi di Polizia Locale, ma anche gli stessi privati potranno contare sulla disponibilità degli operatori M.P.M S.r.l che si attiveranno subito per effettuare il lavoro di riparazione del danno.

«L'intera struttura organizzativa - spiega Andrea Marchì, amministratore delegato della società M.P.M. - è quotidianamente impegnata al fianco di istituzioni e forze di polizia. È di fondamentale importanza realizzare, con l'utilizzo di competenze e professionalità, progetti di alto valore sociale come quello della sicurezza della mobilità e della tutela ambientale, senza pesare sulle tasche della pubblica amministrazione».

Il servizio sarà a costo zero per il Comune e per i cittadini. La gestione è garantita tramite la Centrale Operativa, raggiungibile al

numero verde 800.561.731 - h24 - 365 giorni all’anno, che attiva le Squadre Operative posizionate capillarmente sul territorio.