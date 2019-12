Via per San Fermo, guai seri per la viabilità: non si sa quando sarà riaperta

Il Comune di Como ha fatto sapere che a seguito delle verifiche effettuate in via per San Fermo dopo la frana, è emersa la necessità di procedere anche nei prossimi giorni con rilievi di versante che seguono quelli già fatti. La strada, dunque, resterà chiusa fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre sono al vaglio alcuni provvedimenti per la gestione della viabilità in collaborazione con il Comune di San Fermo della Battaglia. Intanto, però, Il Comune invita i cittadini ad evitare di percorrere via XXVII Maggio (nota come Valfresca) considerato il calibro ridotto della carreggiata.