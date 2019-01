Como, via Milano Alta aperta alle auto fino a luglio

Via Milano Alta a Como rimarrà aperta al traffico anche al mattino fino al 30 giugno 2019. La sperimentazione avviata dal Comune doveva finire il 15 gennaio, ma la giunta ha approvato la proroga fino al 30 giugno.

Anche dalle 7 alle 9 del mattino, dunque, si potrà transitare liberamente fino alla fine delle scuole.

La decisione di chiudere al traffico la via in quella fascia oraria era stata presa dalla giunta Lucini con l'intento, secondo l'amministrazione, di offrire agli autobus tempi di percorrenza più brevi durante le ore di punta. Una scelta che negli anni aveva destato più di una perplessità soprattutto nei commercianti della via.

L'amministrazione Landriscina ha deciso di avviare una sperimentazione, spegnendo la telecamera all'ingresso e lasciando l'accesso libero con il contemporaneo monitoraggio dei flussi di traffico.

"Fino ad ora - fa sapere Palazzo Cernezzi in una nota -non sono stati rilevati disagi o rallentamenti del servizio di trasporto pubblico".

La proroga è legata alla realizzazione da parte dei privati della rotatoria sperimentale in piazza San Rocco.