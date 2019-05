Inaugurata la variante di Montano (dopo quasi 10 anni)

Nella giornata del 20 maggio 2019 ha aperto al traffico la variante di Montano, 600 metri di strada che, dall’incrocio tra via Matteotti e via Volta, a prolungamento della via Roma, toglieranno il traffico pesante dal centro di Montano e collegheranno Lucino con via Leonardo da Vinci, rendendo più agevole il flusso di traffico con la zona dell’olgiatese.

Dieci anni di attesa

Dopo la variante di Lucino, inaugurata ad inizio ottobre 2010, quando si aprì anche il nuovo ospedale Sant’Anna, finalmente anche quella di Montano viene inaugurata, dopo che nel 2011 il fallimento della ditta inizialmente incaricata di eseguire i lavori aveva portato a uno stop forzato alla realizzazione della nuova arteria. Si era quindi proceduto a una nuova gara, vinta dalla Rigamonti SpA di Milano e che ha realizzato le opere di demolizione e scavo di sbancamento; formazione della fondazione stradale; formazione di rotatorie; formazione di aiuole spartitraffico; realizzazione di opere per lo smaltimento delle acque meteoriche; realizzazione opere edili per gli impianti di pubblica illuminazione; realizzazione della sovrastruttura stradale; realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e le opere minori di completamento per un valore complessivo di circa 900mila euro.

Meno traffico

“Apriamo al traffico quest’opera a lungo attesa – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – se per il ponte di Carimate ci abbiamo messo solo 28 giorni, qui i tempi, per una serie di intoppi, sono stati ben più lunghi, ma oggi possiamo finalmente dare ai cittadini questa nuova strada che snellisce il traffico che transita dal centro Montano”.

Per la connessione del nuovo tracciato stradale alla viabilità esistente, sono previste due nuove rotatorie, una in corrispondenza della via Leonardo da Vinci e l’altra in corrispondenza della via Garibaldi, mentre in corrispondenza della via Roma è previsto un incrocio a raso con quattro rami stradali confluenti. Considerato che le caratteristiche della nuova intersezione stradale non consentono di potere effettuare tutte le manovre in condizioni di sicurezza, in corrispondenza dell’intersezione tra la SP19, la via Roma e la via Volta verrà istituito il divieto di svolta a sinistra verso la via Roma in direzione centro storico di Montano, per i veicoli che percorrono la SP19 provenendo da Como, ed il divieto di svolta a sinistra verso la variante della SP19 per i veicoli che percorrono la SP19 / via Roma provenendo dal centro storico di Montano.