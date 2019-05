Albero caduto su un'auto in via per San Fermo: strada bloccata, caos traffico a Como

Caos traffico a Como a causa di un grosso albero caduto in via per San Fermo verso le 8.30 di giovedì 2 maggio 2019: la pianta si è abbattuta in mezzo alla strada e ha colpito un'auto sul bordo della carreggiata, fortunatamente senza causare feriti.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: la strada è rimasta ovviamente chiusa in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco che stanno provvedendo al taglio e alla rimozione.

Sul posto sono presenti quattro pattuglie della polizia locale, due all'inizio e alla fine di via per San Fermo, una in prossimità dell'albero caduto e una quarta itinerante per gestire la viabilità in città.

La strada al momento viene aperta e chiusa a singhiozzo in base al procedere delle operazioni di rimozione. Lunghe code a scendere da San Fermo e a salire da Monte Olimpino.

Poco prima delle 11 la strada è stata riaperta al transito, come comunicato dall'ufficio stampa del comune. Nel primo pomeriggio verrà istituito il senso unico alternato nel punto interessato per consentire di effettuare i lavori di messa in sicurezza.

Traffico anche in autostrada per un incidente prima delle 9 tra Como centro e Monte OIimpino in direzione della Svizzera.