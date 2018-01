Battelli del lago, biglietti a prezzi agevolati per i residenti di Cernobbio

Anche per l'anno 2018 l’Amministrazione Comunale di Cernobbio ha sottoscritto un accordo per il progetto “Comnosci il tuo lago” con la Gestione Navigazione Laghi che consente ai Cittadini residenti in Cernobbio di godere di riduzioni di prezzo sui biglietti ordinari per passeggeri nonché sulle carte di libera circolazione del servizio di linea di tutto il lago anche se in partenza da altri scali.

In particolare verranno applicate la tariffe ridotte 1.20 euro per i biglietti di corsa semplice/andata e ritorno e 3,20 euro per le carte di libera circolazione giornaliera.

Per le corse di servizio rapido si dovrà pagare il relativo supplemento. La promozione non è cumulabile con altre iniziative o riduzioni tariffarie e non è valida per i servizi speciali e sulle crociere. Non sono inoltre previste agevolazioni per il trasporto di bagagli, merci o veicoli.

Per ottenere la riduzione sarà sufficiente che i Cittadini presentino alla biglietteria un documento di identità attestante la residenza nel comune di Cernobbio.

Per maggiori informazioni e per consultare il prospetto completo sulla riduzione delle tariffe per le diverse tratte si può consultare la notizia pubblicata sul sito della Navigazione Lago di Como oppure telefonare al numero verde della Navigazione Laghi 800 551801.