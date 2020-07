Orari traghetti e battelli Lago di Como

Anche la navigazione d'acqua dolce, oltre alla sua valenza turistica, ha funzione di Trasporto pubblico locale. In questa guida del Lago di Como abbiamo raccolto le informazioni principali ma con una doverosa precisazione che potrebbero variare a seguito dell'emergenza Coronavirus, al momento ancora in corso.

Per questo consigliamo di consultare eventuali modifiche o aggiornamenti direttamente sui siti web di Navigazione Laghi e Navigazione Lago di Como, di cui riportiamo anche i contatti utili. Qui potete acquistare i biglietti e consultare tutti gli orari che per comodità riportiamo anche in questa pagina divisi per tratta:

Orario Como-Colico

Orario Colico-Como

Orario Traghetto feriale

Orario Traghetto festivo

Navetta centro lago

Navetta Lecco

Direzione di Esercizio

Via per Cernobbio, 18

22100 Como, fr. Tavernola (CO)

navicomo@navigazionelaghi.it

pec: navicomo@pec.navigazionelaghi.it

tel.: +39 031 579211 \ 031 579250

fax: +39 031 570080

Informazioni sul servizio (orari, tariffe)

infocomo@navigazionelaghi.it

E' consigliabile recarsi presso la biglietteria circa 20 minuti prima dell'orario di partenza della corsa. Nei periodi estivi e durante le festività il traffico può essere consistente al punto da creare code agli sportelli. Le località del lago più importanti hanno una biglietteria in prossimità del pontile di partenza; qualora ci si imbarchi agli scali sprovvisti di biglietteria è possibile acquistare il biglietto a bordo senza costi aggiuntivi; Per i viaggiatori disabili, l'acquisto del biglietto a bordo è sempre senza esazione.



Attenzione

Durante l'imbarco, prestare sempre attenzione alle comunicazioni del personale di terra e di bordo. Allo scalo è possibile che vi siano più navi in partenza: occorre seguire le indicazioni del personale per non sbagliare nave o coincidenza. Per qualsiasi dubbio il personale di terra o di bordo è a disposizione. In caso di maltempo o forte moto ondoso, le corse potrebbero essere sospese: per ogni aggiornamento è possibile rivolgersi alle biglietterie di terra o al numero verde 800-551801.