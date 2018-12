Balocchi e shopping di Natale a Como, più battelli della Navigazione contro il caos traffico

Nuove corse e più battelli della Navigazione contro il caos traffico natalizio a Como. Per scongiurare una nuova paralisi della viabilità come quella registrata lo scorso 8 dicembre 2018, con la città piena all'inverosimile per ammirare lo spettacolo delle luci della Città dei Balocchi, la Navigazione ha deciso di accogliere la richiesta del Comune di Como di potenziare il servizio, già previsto nel piano predisposto per incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Il servizio di collegamento tra Cernobbio/Tavernola e piazza Cavour sarà implementato a partire da sabato 15 dicembre 2018, mettendo a disposizione battelli più grandi, tra cui la motonave Manzoni che può trasportare fino a un massimo di 770 persone. La Navigazione si impegna anche ad inserire corse aggiuntive compatibilmente con le difficoltà del periodo (legate prevalentemente alle manutenzioni dei natanti che vengono concentrate in questa stagione).

Tanti i comaschi che nel fine settimana dell'Immacolata hanno scelto di lasciare l'auto a Cernobbio o a Tavernola per poi arrivare in città in battello, così come numerosi anche gli automobilisti che hanno utilizzato il treno e le navette o i bus di linea dall'autosilo Valmulini, presto però esaurito.

Tutte misure che però non sono bastate, portando la viabilità al collasso e sollevando pesanti polemiche nei giorni scorsi.