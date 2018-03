Sciopero generale dell'8 marzo, ma non per i bus di Como

Sarà un giovedì nero il prossimo 8 marzo, ma non a Como, dove i trasporti locali di Asf Autolinee sono garantiti. A fare la voce grossa su tutti sono stati Usi - unione sindacale italiane - e Usb - unione sindacale di base - che insieme hanno proclamato lo "Sciopero generale di tutti i lavoratori dei comparti pubblici e privati". Il rischio paralisi è enorme soprattutto per il trasporto pubblico locale, che dovrà fare i conti con diverse agitazioni.

Asf Autolinee: nessuno sciopero

Dall'azienda di trasporto locale hanno fatto sapere che lo sciopero non riguarda As Autolinee, per questo le corse saranno normalmente garantite.

Orari sciopero Trenord

L'8 marzo sarà una giornata dura anche per i pendolari. "Usb, Usi e Cobas unitamente a Orsa Ferrovie e Cub Trasporti - ha spiegato Trenord - hanno proclamato uno sciopero da mezzanotte alle ore 21".

"Il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord - l'avviso della società - potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni". I treni rispetteranno le fasce di garanzia 6-9 e 18-21: quindi i convogli che viaggiano nelle due finestre orarie circoleranno regolarmente.

Orari sciopero Trenitalia e Italo

Anche i lavoratori di Trenitalia e Nuovo trasporto viaggiatori - l'azienda che gestisce i treni ad alta velocità di Italo - potranno incrociare le braccia dalla mezzanotte alle 21 per lo sciopero generale. Sia Trenitalia, sia Italo hanno già pubblicato una lista con i treni garantiti.

Scioperano anche taxi e aerei

E quella dell'8 marzo sarà una giornata a rischio caos anche per i cieli. I voli, infatti, dovranno fare i conti con tre diversi scioperi che coinvolgeranno i dipendenti Enav e il personale del gruppo Alitalia Sai.

La prima agitazione, indetta dal sindacato Cub per piloti e assistenti di volo Alitalia, inizierà a mezzanotte dell'8 marzo e durerà fino alla fine della giornata. Alle 12 - per gli stessi lavoratori - inizierà lo sciopero proclamato da Confael Assovolo, che terminerà alle 16.

Dalle 13 alle 17, invece, a incrociare le braccia - per decisione di Cgil, Uil e Unica - saranno i dipendenti Enav di tutti gli aeroporti d'Italia. I lavoratori del comparto aereo - quelli "guidati" da Usb - potranno invece fermarsi per l'intera giornata.

A protestare, infine, saranno anche i tassisti, con le auto bianche che dovrebbero fermarsi dalle 8 alle 22.