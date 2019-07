Autobus Asf, modifiche alla linea 7 tra Lora e Sagnino: più corse con mezzi per i disabili

Trasporto urbano a Como, modifiche in arrivo per i bus di Asf della linea 7: una corsa ogni 20 minuti e mezzi con mezzi attrezzati anche per il trasporto delle persone disabili. E' questa la novità annunciata dal comune di Como in seguito a diverse richieste arrivate dai cittadini.

Palazzo Cernezzi, come comunicato in una nota, ha condiviso con l'Agenzia del trasporto pubblico e con ASF una diversa distribuzione del servizio di trasporto pubblico della Linea 7 tra i quartieri di Lora e di Sagnino garantendo una corsa ogni 20 minuti con mezzi attrezzati anche per il trasporto dei disabili dalle ore 6 alle ore 22 circa per tutta la durata dell'orario estivo.

«Sono soddisfatto del lavoro congiunto svolto con l'Agenzia del trasporto pubblico e con ASF Autolinee - commenta l'assessore Vincenzo Bella - che ci ha permesso di migliorare il servizio per due importanti zone della città al di fuori della Convalle».