Bus Asf, modifiche percorso sulla linea C40 Como-Erba-Lecco per verifiche al Ponte Kennedy

Modifiche di percorso della Linea C 40 degli autobus di Asf Autolinee a Lecco martedì 30 ottobre 2018: cambiamenti necessari per consentire il monitoraggio e la verifica del ponte Kennedy nel comune di Lecco. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il servizio subirà le seguenti modifiche: gli autobus della Linea C 40 Como – Erba – Lecco effettueranno il capolinea alla rotatoria di Via Roma a Malgrate nei pressi del Ponte Kennedy di Lecco omettendo il transito dal centro di Lecco.

Tutte le corse da Lecco per Como nell’orario di chiusura partiranno con cinque minuti di ritardo rispetto all’orario della Stazione FS. Le fermate della Stazione FS, Via Dante e Via L. da Vinci saranno soppresse.

