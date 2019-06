Passa la Parada, cambiano i percorsi dei bus: le modifiche

Sabato 8 giugno 2019, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Parada par Tucc” tra le ore 16.30 e le ore 19.30 circa, alcune vie del centro di Como non saranno percorribili. Il servizio subirà le seguenti modifiche:

- Linee 1-6-7-8-11: tra San Bartolomeo e San Rocchetto le linee sono deviate in entrambe le direzioni per Via Roosevelt - Via Innocenzo XI

- Linea 4: La linea è limitata in Piazza Matteotti

- Linea 5: La linea è limitata in Piazza Matteotti (le vetture in direzione Civiglio percorrono Via Manzoni – Via Dante – Via Dottesio – Via Fiume – Via Zezio – percorso normale)

- Linee C10-C20: le linee sono limitate in Stazione S. Giovanni

- Linee C30-C31-C32-C43: le linee sono limitate in Piazza Matteotti

- Linee C50-C52: le linee sono deviate da San Bartolomeo per Via Roosevelt – Via Innocenzo – Via Recchi – Lungolago – P. Matteotti (ritorno per lo stesso percorso)

- Linee C60-C62-C70-C71-C74: le linee sono deviate da San Bartolomeo per Via Roosevelt – Via Innocenzo – Stazione San Giovanni (ritorno per lo stesso percorso).

Queste disposizioni potrebbero essere variate senza preavviso durante lo svolgimento della sfilata. Saranno effettuate a richiesta tutte le fermate lungo i percorsi deviati.