Funicolare fuori servizio la sera del 17 luglio 2019

Atm ha reso noto che nella serata del 17 luglio, per effettuare un intervento di manutenzione, sarà sospeso il servizio della funicolare dalle 21,30, orario di partenza dell'ultima corsa, fino al termine del servizio a mezzanotte. Sarà disponibile un autobus sostitutivo con una corsa ogni mezz'ora per direzione, come da programma di esercizio.