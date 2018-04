Chiusa per lavori la funicolare per Brunate: giovedì 3 maggio si viaggia in bus

Funicolare Como-Brunate chiusa giovedì 3 maggio 2018 per lavori di manutenzione straordinaria.

A comunicarlo, tramite Palazzo Cernezzi, è ATM, il gestore della funicolare.

Il servizio sarà sospeso a partire dalle 14: a disposizione per turisti e residenti ci sarà un bus sostitutivo. Disagi, dunque, contenuti per chi ha necessità di spostarsi tra Como e Brunate: la peggio, per così dire, toccherà ai turisti che non potranno godere del suggestivo viaggio in funicolare ma dovranno accontentarsi dei bus navetta. Un viaggio che piace molto: basti pensare alla coda interminabile di persone che il giorno di Pasqua si è formata fuori dalla biglietteria.

E c'è un altro servizio, altrettanto turistico e utilizzato anche dai residenti, chiuso nei giorni del Ponte del 25 aprile e 1° maggio 2018, quello della funivia di Pigra: in questo caso, però, la causa è da ricercare nella carenza di personale.