Funicolare di Brunate chiusa per lavori dal 18 al 23 novembre

La funicolare di Brunate resterà chiusa per cinque giorni, dal 18 al 23 novembre 2019. Questa volta gli scioperi non c'entrano nulla. La chiusura è dovuta ad alcuni lavori. Verranno eseguiti interventi di adeguamento delle due stazioni di Como e Brunate. Non sono state al momento comunicate corse di bus sostitutivi per supplire alla totale assenza di servizio.

