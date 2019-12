Sciopero treni: a Como arriva un'altra domenica di passione

Va gambe all’aria l’idea di bypassare il traffico delle festività, e in particolar modo quello per raggiungere la Città dei Balocchi, usando i treni al posto dell’auto. Dopo tante lamentele degli utenti verso Trenord per la gestione dei servizi speciali natalizi, addirittura domenica 15 si rischia la paralisi. I treni regionali di Trenord infatti saranno protagonisti di uno sciopero del personale che aderisce alla sigla Orsa, che incrocerà le braccia dalle 3.00 alle 2.00 del giorno successivo. Insomma, 24 ore piene piene.

Nello specifico, scrive il portavoce dell’azienda di trasporti: "Dalle 3 del 15 Dicembre alle ore 2 del 16 Dicembre 2019 è previsto uno sciopero, indetto dal sindacato Orsa, che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Pertanto il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni".

Sciopero dei treni: questa volta niente fasce garantite

Non essendo una giornata di lavoro, gli scioperanti non sono obbligati a garantire fasce orarie in cui il trasporto sia comunque assicurato. Di conseguenza, autobus sostitutivi saranno solo quelli nella formula "no-stop" (cioè senza tappe) e collegheranno soltanto i punti cardine, con due sole tratte: "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Stabio. La fermata degli autobus di Milano Cadorna è quella in via Paleocapa 1.

Per i treni garantiti della Lunga percorrenza di Trenord, l'azienda ha pubblicato un elenco sul suo sito. Possibili ripercussioni a catena si potranno verificare anche a conclusione dello sciopero.

Le ragioni dello sciopero dei treni di domenica 15 dicembre

Si tratta del quarto sciopero indetto quest’anno dall’Orsa: “Manifestiamo per diverse ragioni: le condizioni di lavoro, che riguardano fra l'altro i turni, le differenze di stipendio, la programmazione e l'organizzazione”, riassume il sindacato in una nota.