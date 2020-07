Trenord, iniziano i test: ecco quali sono le corse da e per Como con obbligo di prenotazione

Sabato 4 e domenica 5, Trenord comincerà a testare su 8 corse la prenotazione del biglietto. Di queste, la metà riguardano la tratta Milano Cadorna – Como Lago. La sperimentazione durerà per tutti i weekend di luglio e agosto, l’azienda infatti ha annunciato un piano per “regolamentare in maniera soft l’accesso ai treni e viaggiare nel pieno rispetto delle indicazioni governative sul distanziamento sociale”.

Lo scopo dei test è capire se sarà possibile gestire il flusso dei passeggeri ma anche se i viaggiatori gradiranno la manovra: “Grazie alla prenotazione - spiega l’azienda - i passeggeri potranno pianificare e organizzare in anticipo il proprio viaggio, consapevoli di viaggiare nel rispetto delle indicazioni vigenti per la salvaguardia della salute pubblica”.

La prenotazione sarà gratuita e consentirà a Trenord il monitoraggio dei flussi.

La prenotazione riguarda la corsa e non il posto a sedere, dal momento che non ci sono sedili numerati sul trasporto regionale. Il biglietto diventa nominale (quindi al momento dell’acquisto sarà necessario fornire i dati) e la prenotazione potrà essere effettuata solo scaricando sul proprio cellulare la App di Trenord.

Le corse cui sarà necessario prenotare

Premesso che si tratta solo delle corse del sabato e della domenica, ecco quali sono:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treno 2554 da Milano Centrale [P. 8.20] > Tirano

Treno 2558 da Milano Centrale [P. 10.20] > Tirano

Treno 2573 da Tirano [P. 16.08] > Milano Centrale

Treno 2577 da Tirano [P. 18.08] > Milano Centrale

Treno 125 da Milano Cadorna [P. 9.00] > Como Lago

Treno 149 da Milano Cadorna [P. 14.43] > Como Lago

Treno 168 da Como Lago [P. 17.46] > Milano Cadorna

Treno 3172 da Como Lago [P. 18.35] > Milano Cadorna