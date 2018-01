Trenord, dopo la tragedia un comitato di pendolari

A seguito della tragedia avvenuta lo scorso 25 gennaio, l'associazione Unicons ha deciso di avviare la costituzione di un novo comitato di viaggiatori pendolari delle linee ferroviarie regionali.

"Sono numerose le segnalazioni di disservizi che la nostra associazione riceve in merito alle linee ferroviarie regionali della Lombardia - ha spiegato l'avvocato Francesco Saverio Del Buono, responsabile dell'associazione - per questo abbiamo ritenuto opportuno avviare la creazione di un comitato regionale dei passeggeri, che ogni giorno utilizzano tali linee per motivi di lavoro e di studio".

Ogni giorno decine di migliaia di passeggeri utilizzano le linee ferroviarie regionali per raggiungere il posto di lavoro, l’Università, subendo disservizi, disagi, problemi di vario genere che vogliamo raccogliere e portare alle istituzioni competenti. !Riteniamo che non sia possibile che quotidianamente - ha concluso Del Buono - si possa incorrere in pericoli, problemi, disagi, fino addirittura a rischiare la vita. Invitiamo pertanto i passeggeri interessati a contattarci per aderire al comitato o per agire con la nostra assistenza per disservizi subìti su queste linee, contattandoci agli indirizzi email uniconslombardia@gmail.com o uniconsmilano@gmail.com".