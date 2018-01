Treni gratis da Como a Varese per provare la nuova linea

Una giornata di viaggi gratuiti per provare la nuova linea ferroviaria che collega Como a Varese via Mendrisio.

Sabato 20 gennaio 2018 sarà possibile salire e scendere gratuitamente dai treni del nuovo collegamento transfrontaliero dalle 5 alle 23. Un'iniziativa di Tilo e Trenord per far conoscere il nuovo servizio agli utenti.

La linea, inaugurata ufficialmente a dicembre 2017 ed entrata in funzione il 7 gennaio 2018 , ha avuto un avvio un po' turbolento a causa di ritardi e cancellazioni di convogli che hanno creato numerosi disagi all'utenza.

Dove si può viaggiare

Il servizio, con cui è possibile viaggiare da Como a Varese in 41 minuti, si presenterà alla popolazione con una giornata di viaggi gratis: scaricando l’apposito biglietto dal sito tilo.ch sarà possibile viaggiare gratuitamente sulla nuova linea e anche verso Porto Ceresio.

In Ticino la gratuità verrà concessa per le zone 140-141-142-143-150 della Comunità tariffale Arcobaleno.

Durante la giornata, dalle 5 alle 23, si potrà dunque salire e scendere dai treni TILO in tutte le fermate lungo la nuova tratta (Varese, Induno Olona, Arcisate, Cantello Gaggiolo, Stabio, Mendrisio, Balerna, Chiasso, Como San Giovanni e Albate Camerlata). Si potrà inoltre utilizzare il biglietto per provare la linea Arcisate-Bisuschio-Porto Ceresio, riaperta anch’essa da poche settimane.

Porto Ceresio ha previsto numerose attività per festeggiare questa riapertura. Nelle zone Arcobaleno 140-141-142-143-150 sarà invece possible muoversi utilizzando tutti i mezzi di trasporto della Comunità tariffale Arcobaleno.

Punti informativi

Nelle stazioni di Varese, Mendrisio, Chiasso e Como San Giovanni saranno presenti degli Infopoint TILO con materiale informativo e gadget fino a esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni tilo.ch, trenord.it oppure arcobaleno.ch