Como, treno cambia destinazione ma i passeggeri non vengono avvisati: la rabbia dei pendolari Trenord

Nuovi disagi per i pendolari Trenord. Un treno per Milano Centrale che "magicamente" si trasforma in un suburbano diretto a Rho: il tutto, però, senza che i passeggeri ne fossero avvisati con il risultato che chi si è accorto è riuscito a scendere di corsa e a prendere al volo il convoglio giusto, ma molti hanno perso il treno.

E' successo nella mattina di lunedì 10 dicembre 2018. Ecco il racconto di un lettore di Quicomo.

Vorrei denunciare l'ennesimo disagio procurato da Trenord.

Stamattina, treno da Chiasso a Milano Centrale delle 6:25, giunto a Como San Giovanni si trasforma in un S11 diretta a Rho delle 5:49 in ritardo di 40 minuti. Fortuna vuole che io mi sia accorto buttando un occhio fuori dal finestrino.

Nessuno ha avvisato i passeggeri, sono sceso e fortuna vuole che abbia trovato un controllore di Trenord al binario per dirmi che il regionale è "magicamente" stato trasferito al binario 6 in partenza alle 6:33. Nessun avviso, nessuno che abbia detto agli altri passeggeri del mio treno che ci fosse questa sostituzione e infatti, dopo una corsa dal binario 1 al 6, molti sono rimasti a piedi.

Non è che l'ennesimo disagio per i pendolari che quotidianamente utilizzano i treni Trenord e che devono confrontarsi con ritardi, cancellazioni improvvise o guasti. Per non parlare degli scioperi: l'ultimo in ordine di tempo domenica 9 dicembre, lo stesso giorno in cui è entrato in vigore il nuovo orario invernale che ha portato alcuni tagli alle corse anche sulle linee comasche