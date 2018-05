Treni Trenord cancellati sulla linea Lecco-Molteno-Como: giornata di disagi per i pendolari

Giornata di pesanti disagi quella di mercoledì 30 maggio 2018 per i pendolari comaschi che viaggiano sulla linea Lecco-Molteno-Como.

A comunicarlo è Trenord sul proprio sito.

Le cancellazioni sono iniziate dalla prima mattina e proseguiranno fino alla sera.

L'elenco delle corse soppresse

5203 (Como S. Giovanni 07.40-Lecco 09.05)

5206 (Molteno 12.36-Como S.Giovanni 13.20)

5209 (Como S.Giovanni 13.40-Molteno 14.24)

5210 (Molteno 14.36-Como S.Giovanni 15.20)

5213 (Como S.Giovanni 15.40-Molteno 16.24)

5214 (Molteno 16.36-Como S.Giovanni 17.20)

5217 (Como S.Giovanni 17.40-Molteno 18.24, sostituito con bus)

5218 (Molteno 18.36-Como S.Giovanni 19.20)

5221 (Como S.Giovanni 19.40-Lecco 20.44)

Disagi per rinnovare l'abbonamento online

Trenord, inoltre, comunica che per un aggiornamento ai sistemi informativi nella giornata di mercoledì potrebbe non essere disponibile il servizio di Rinnovo abbonamenti. In alternativa all' App e allo Store on line, è possibile ricaricare l'abbonamento presso le biglietterie e i distributori automatici di stazione e·nelle rivendite autorizzate L'aggiornamento tecnico sta richiedendo più tempo del previsto.