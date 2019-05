Como, un solo vagone disponibile: il video del treno Tilo super affollato

Disagi sul treno Tilo della linea Como-Milano. Il convoglio proveniente da Chiasso e in arrivo alle 8.13 alla stazione di Como San Giovanni è giunto in orario ma con un solo vagone disponibile. Tutti i pendolari comaschi diretti a Milano sono dovuti salire su un'unica carrozza. Un lettore ha spiegato che il treno è rimasto fermo a Chiasso per circa 10 minuti fino a quando tutti i passeggeri per motivi di sicurezza non sono stati fatti spostare su un'unica carrozza.