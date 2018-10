Incubo Tilo, un'ora di ritardo per il treno da Milano a Como

Treno in partenza da Milano Centrale alle ore 18.10 del 30 settembre 2018. In poco più di mezz'ora doveva arrivare a Como ma qualcosa è andato storto. Come ci hanno segnalato gli utenti a bordo il convoglio ha cominciato a fermarsi ogni minuto appena dopo avere lasciato la stazione. Continue false ripartenze hanno esasperato i passeggeri senza che venisse loro comunicato il motivo dell'eventuale guasto e le tempistiche per ripararlo. Bambiniche piangono, anziani spaventati e tante persone arrabbiate. Alla fine il treno è giunto a destinazione un'ora in ritardo. Riusciranno a farsi rimborsare il biglietto?

