Ritardi Trenord, abbonamenti scontati a giugno su 5 linee: la peggiore la Chiasso-Como-Milano

Treni in ritardo e scatta il bonus per i pendolari: sono 5 le linee cui spetta lo sconto del 30% sull'abbonamento del mese di giugno 2019 per i ritardi di marzo. Tra queste la peggiore è stata la Chiasso-Como-Milano.

Si tratta delle direttrici del Servizio ferroviario regionale che non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. L’indice di affidabilità del servizio tiene conto di ritardi e soppressioni dei treni della direttrice. Quando il valore dell’indice di affidabilità supera lo standard minimo previsto dai Contratti di Servizio, scatta il diritto al bonus per i possessori di abbonamento ferroviario mensile e annuale a Tariffa Ferroviaria Regionale.

Lo standard minimo è del 5%, la linea Chiasso-Como-Milano a marzo ha registrato un indice del 7,14.

Le linee scontate a giugno

Chiasso-Como-Monza-Milano

Lecco-Bergamo-Brescia

Seregno - Carnate

Verona - Brescia - Treviglio - Milano

Brescia - Piadena - Parma

Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di giugno con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Tutte le informazioni sul sito Trenord.it.