Trenord, su quali linee della provincia di Como gli abbonamenti saranno scontati a dicembre

Sono 16 le direttrici Trenord che nel mese di settembre 2018 hanno accumulato ritardi e soppressioni tali da far scattare il bonus per i pendolari nel mese di dicembre.

Come riferito sul sito dell'azienda, si tratta delle linee del servizio ferroviario regionale che non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio.

Tre quelle che interessano la provincia di Como: di tratta della linea Chiasso-Como-Monza-Milano, della Asso-Seveso-Milano e della Mariano/Camnago-Seveso-Milano.

Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di dicembre 2018 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Tutte le informazioni sul sito Trenord.it.

Le direttrici con abbonamento scontato del 30% a dicembre

