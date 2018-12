Sciopero dei treni Trenord domenica 9 e lunedì 10 dicembre: ecco gli orari ufficiali

Confermato lo sciopero dei treni Trenord in programma domenica 9 e lunedì 10 dicembre 2018.

I convogli si fermeranno dalle 3 di domenica alle 2 di lunedì.

Come si legge sul sito ufficiale di Trenord, "L'organizzazione sindacale CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 23 ore interessante il settore del Trasporto Ferroviario Regionale che potrebbe coinvolgere il personale di Trenord. Durante l'agitazione il Servizio - Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e Aeroportuale - sarà soggetto a ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Corse automobilistiche sostitutive (no-stop) saranno effettuate, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse".

Sciopero Trenord: fasce di garanzia non previste

L'azienda di trasporto precisa inoltre che svolgendosi l'agitazione in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Per le corse di lunga Percorrenza Trenord invita a consultare la pagina www.trenord.it/trenigarantiti e raccomanda di prestare attenzione sia agli annunci sonori diffusi in stazione che alle indicazioni in scorrimento sui monitor e di seguire in "real-time" la circolazione ferroviaria.