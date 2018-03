Sciopero Trenord mercoledì 21 marzo

Mercoledì 21 marzo 2018 potrebbero verificarsi cancellazioni o ritardi per le corse dei treni di Trenord. Infatti, l'organizzazione sindacale OrSA - Ferrovie ha indetto uno sciopero dalle 9 alle 17.

Durante l'agitazione sindacale il servizio regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale potrà ritardi, variazioni o, come detto, cancellazioni.

Autobus sostitutivi saranno istituiti, per i collegamenti aeroportuali di Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto (no-stop) e Malpensa Aeroporto - Bellinzona, in caso di cancellazione delle corse.

Trenord ha poi precisato che "le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero". Viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le ore 9.01 e in arrivo a destinazione finale entro le ore 10. Trenord tiene a consigliare di prestare attenzione sia agli annunci sonori diffusi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor, visto che potrebbero verificarsi ripercussioni a conclusione dello sciopero.