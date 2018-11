Sciopero dei treni Trenitalia, a rischio anche i mezzi Trenord: in arrivo un altro venerdì nero

In arrivo un altro venerdì di passione per i pendolari comaschi che il 23 novembre 2018 dovranno fare i conti con uno sciopero dei dipendenti di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana che rischia di mandare nel caos la circolazione dei treni in tutta Italia, Lombardia compresa. A rischio anche alcune linee Trenord.

Sciopero Trenitalia e Trenord: gli orari

Come informa Rfi sul suo sito ufficiale, "dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 23 novembre 2018 i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, interessante il personale di RFI e di Trenitalia, ad eccezione di quello operante nella regione Toscana. Non sono previste variazioni per i treni di lunga percorrenza di Trenitalia. Per i treni regionali -avvisa Rfi -potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. Trenitalia prevede l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Nel corso dello sciopero saranno garantiti i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino (con treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi). L’agitazione sindacale - conclude la nota- potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Dallo sciopero non si salva Trenord, che sul proprio sito ha informato i viaggiatori che negli stessi orari "potranno subire ripercussioni anche le linee S1, S2, S1, S2, S4, S9".

Disagi sono quindi annunciati sulle direttrici: S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S2 Mariano Comense - Milano Passante - Milano Rogoredo, S4 Camnago - Milano Bovisa-Milano Cadorna e S9 Saronno-Seregno-Milano - Albairate.