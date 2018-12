Sciopero treni e nuovo orario invernale Trenord: domenica 9 dicembre a rischio caos traffico a Como

Si annuncia una domenica a rischio caos, quella del 9 dicembre 2018, per il traffico a Como: come annunciato nei giorni scorsi, infatti, è scattato alle 3 lo sciopero di 23 ore indetto dal sindacato Cub Trasporti che interessa il settore del Trasporto Ferroviario Regionale. L'agitazione terminerà alle 2 di lunedì 10 dicembre e potrebbe coinvolgere il personale Trenord, come annunciato sul sito dell'azienda.

Scattato anche il nuovo orario invernale, che prevede tagli alle corse nei giorni festivi.

Rischio caos traffico a Como

Il rischio caos, dunque, è dietro l'angolo visto il grande afflusso di persone previsto a Como per gli eventi della Città dei Balocchi: una grande folla sabato 8 dicembre ha invaso la città, paralizzando il traffico in tutta la convalle, con l'autosilo Valmulini tutto esaurito. Un evento che non si registrava da 10 anni. In tanti anche sabato hanno scelto il treno per raggiungere il centro città con convogli affollati già dal primo pomeriggio e in serata per il rientro.

Ma in difficoltà saranno anche i tanti comaschi diretti a Milano, dove è in programma l'ultimo giorno dell'Artigiano in Fiera, la grande manifestazione che richiama ogni anno migliaia di persone.

Fasce orarie di garanzia non previste

Durante l'agitazione il Servizio - Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e Aeroportuale - sarà soggetto a ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Corse automobilistiche sostitutive (no-stop) saranno effettuate, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse.

Essendo una giornata festiva non sono previste fasce orarie di garanzia, dunque Trenord invita a consultare per i treni a lunga percorrenza la pagina www.trenord.it/trenigarantiti e a prestare attenzione algli annunci e ai monitor in stazione.

Già in mattinata il sito di Trenord nella sezione "Circolazione in tempo reale" segnalava criticità su tutte le linee.

Il nuovo orario invernale Trenord: treni sostituiti da bus e corse tagliate nei festivi

Sempre domenica 9 dicembre è scattato anche il nuovo orario dei treni che prevede modifiche "con l'obbiettivo di migliorare la regolarità e l'affidabilità del servizio che conta complessivamente oltre 2.300 treni al giorno in Lombardia", si legge sul sito Trenord.it.

Diventa dunque operativo il nuovo programma di Trenord che prevede 2.204 corse ferroviarie quotidiane, mentre altre 139, attualmente svolte con treni, saranno effettuate da bus, favorendo, nelle ore a bassa frequentazione, minori volumi di traffico ferroviario e ottimizzazione della flotta rotabile.

Il programma, in particolare, prevede la sostituzione con bus, nelle ore a bassa frequentazione, di 139 corse che trasportano meno di 50 passeggeri, per un totale equivalente a meno dell'1% dei viaggiatori lombardi.

La domenica e nei giorni festivi, su alcune linee, sarà inoltre modificata la periodicità delle corse.

Nuovo orario invernale Trenord: cosa cambia sulla linea Milano-Como-Chiasso

Per quanto riguarda la linea S11 Milano-Como-Chiasso la domenica e nei giorni festivi viaggerà un treno ogni 60'. Da Milano P.ta Garibaldi i treni partiranno ogni ora al minuto .09, da Como San Giovanni i treni partiranno ogni ora al minuto .52

I treni 25088 (Milano P.ta Garibaldi 23.39 - Monza 23.58) e 25092 (Milano P.ta Garibaldi 00.39 - Monza 00.58) partiranno da Milano Centrale.

Il treno 25089 (Monza 00.09 - Milano P.ta Garibaldi 00.28) arriverà a Milano Centrale.