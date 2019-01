Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo, venerdì 25 gennaio stop ai treni Trenord: linee e orari a rischio

Sciopero dei treni in arrivo: venerdì 25 gennaio 2019 toccherà ai treni Trenord pochi giorni dopo l'agitazione di lunedì 21 gennaio che ha interessato nel milanese i mezzi di Atm, con disagi anche per i pendolari comaschi che si spostano nel capoluogo per lavoro.

L'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha infatti proclamato uno sciopero di 4 ore che coinvolge il personale di Ferrovienord Spa, la società che gestisce i binari di proprietà regionale.

Lo stop inizia alle 12 e finisce alle 16, secondo quanto comunicato sul sito ufficiale Trenord.it, che avverte: "Sono possibili ritardi, variazioni e/o cancellazioni al servizio Trenord sulle linee ferroviarie gestite da Ferrovienord Spa".

Le linee a rischio sciopero venerdì 25 gennaio

Le linee interessate dai possibili disagi sono la Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano. la Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano e la Brescia-Iseo-Edolo.

"Coinvolto - spiega ancora l'azienda- anche il servizio Malpensa Express. I collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Busto Arsizio FS - Malpensa Aeroporto", in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus no-stop, senza fermate intermedie".

"Possibili modifiche alla circolazione - conclude la nota di Trenord- potranno verificarsi anche sulle linee Suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13 e S40".

Possibili ripercussioni anche alla fine dello sciopero, pertanto l'azienda consigliamo di prestare attenzione sia agli annunci in stazione che alle informazioni sui monitor.