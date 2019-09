Sciopero Trenord domenica 22 settembre: nessuna fascia di garanzia

Treni a rischio sulle tratte di Trenord domenica 22 settembre 2019: il sindacato OrSA ha nuovamente proclamato uno sciopero di 24 ore. Si tratta dell’ennesima azione rivendicativa da parte di OrSA, che rappresenta poco più del 14% del totale del personale e che non ha sottoscritto l’accordo sindacale di luglio.

Trenord fa sapere che "tutte le altre componenti sindacali hanno scelto di avviare una nuova stagione di dialogo discutendo di benefici per i lavoratori, di compatibilità economica e di miglioramento del servizio, in un’ottica di reciproca collaborazione e corresponsabilità."

I possibili disagi

Orsa, invece, ha proclamato lo sciopero in un giorno festivo. Nei giorni festivi non sono previste le cosiddette “fasce di garanzia” come nei feriali. Una scelta che rischia di generare disagi a decine di migliaia di viaggiatori non abituali. Lo sciopero che non inciderà sui due grandi eventi di sabato sera, Jova Beach Party e il derby Inter – Milan, inizierà alle ore 3 di domenica 22 settembre e terminerà alle ore 2 di lunedì 23 settembre, senza fasce di garanzia.

I treni a rischio

I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Per la Lunga Percorrenza saranno garantiti i treni indicati sul sito di Trenord al link http://www.trenord.it/it/assistenza/treni-in-caso-di-sciopero.aspx

Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.