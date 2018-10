Sciopero generale a Como, treni a rischio caos: stop da giovedì 25 ottobre

Inizia giovedì 25 ottobre 2018 anche a Como lo sciopero generale.

Parte l'agitazione indetta dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas per chiedere più diritti e più rispetto per i lavoratori delle categorie pubbliche e private. A Como, come nel resto d'Italia, i timori maggiori sono per i potenziali disagi nel settore trasporti, con treni, metro, bus e tram che potrebbero fermarsi con inevitabili problemi per i pendolari.

Sciopero dei treni

I primi a incrociare le braccia sono proprio i dipendenti del ramo ferroviario. I treni di Trenord, Trenitalia e Italo sono a rischio dalle ore 21 del 25 ottobre fino alle 21 del giorno successivo.

"Giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00 - ha informato Trenord in una nota -. Venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00 e 18.00-21.00", le due fasce di garanzia solite in caso di sciopero.

"Coinvolti - ha fatto sapere sempre Trenord - anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Sono previsti autobus no stop per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio".

Italo ha esposto le corse garantite e Trenitalia ha fatto la medesima cosa.

Poche ore dopo, a mezzanotte, scatta la serrata dei lavoratori del settore aeroportuale, che termina 24 ore dopo. Rischio disagi e caos negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio.

Nessuno stop per gli autobus di Asf a Como

Non sono coinvolti nello sciopero, ha fatto sapere nei giorni scorsi l'ufficio stampa di Asf autolinee, gli autobus della provincia di Como che viaggeranno regolarmente.

Sciopero metro, bus e tram a Milano: gli orari

A Milano ,dove quotidianamente si recano molti comaschi per lavoro e studio, a fermarsi - nella giornata di venerdì 26 ottobre - sono le metro e i mezzi di superficie, tram e autobus, di Atm.

"L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie - ha segnalato l'azienda - è prevista dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Blocco "ridotto", invece, per le metropolitane, che rischiano lo stop soltanto dalle 18 in poi.

Sciopero generale: i motivi dell'agitazione

A spiegare i motivi dell'agitazione sono stati gli stessi sindacati, che in una nota hanno ricordato che "dieci milioni di persone in Italia vivono sotto la soglia di povertà", che ci sono "oltre tre milioni di disoccupati" e che "col jobs act siamo tutti licenziabili". Lo sciopero serve quindi per chiedere "il ripristino dell'articolo 18 per tutti i lavoratori", "la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario", la "sanità gratuità e il diritto alla casa per tutti". E ancora: "Reddito minimo garantito" e "pensione a sessanta anni o con trentacinque anni di contributi". Sciopero generale dei mezzi, si parte: treni a rischio da oggi, metro e bus da domani

