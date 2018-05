Sciopero dei treni Trenord e Trenitalia sabato 26 e domenica 27 maggio: orari e informazioni

Sciopero dei treni sabato 26 e domenica 27 maggio 2018: sarà un weekend difficile per il trasporto ferroviario a causa di un'agitazione sindacale che interesserà il personale di Trenord e del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Gli orari dello sciopero

Come si legge sul sito di Trenord, dalle 22 di sabato 26 maggio alle 5:59 di domenica 27 maggio l'organizzazione sindacale CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti ha proclamato uno sciopero che interessa il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenord. Durante lo sciopero i Servizi Regionale, Suburbano e Aeroportuale potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

In caso di cancellazione delle corse sono previsti autobus sostitutivi no-stop per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona".

Non saranno interessate le fasce orarie di garanzia.

Viaggeranno tutti i treni in partenza entro le ore 22:00 di sabato 26 maggio e con arrivo a destinazione finale entro le ore 23:00. Viaggeranno inoltre i treni a lunga percorrenza EN236 [Venezia SL 20.57 - Wien Hauptbahnhof 7.51] e EN237 [Wien Wien Hauptbahnhof 20.56 - Venezia SL 8.24].

Sono possibili ripercussioni anche dopo la conclusione dello sciopero. Trenord invita la clientela a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni sui monitor.

Lo stato di agitazione

Sempre in una nota ufficiale Trenord annuncia che sabato 26 maggio, in aggiunta allo Sciopero, è stato proclamato un’ulteriore stato di agitazione da parte dell’organizzazione sindacale Or.S.A.-Ferrovie, della durata di quattro ore - dalle 10 alle 14 -, interessante il comparto ferroviario nella sua interezza (trasporto viaggiatori, merci, inclusa la gestione della rete). Durante la mobilitazione il Servizio Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e Aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Informazioni aggiuntive, e/o eventuali aggiornamenti, saranno disponibili nelle prossime ore attraverso il sito www.trenord.it.