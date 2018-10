Treni Trenord cancellati o in ritardo: altra mattinata di disagi per i pendolari comaschi

Ancora una mattinata nera quella di martedì 9 ottobre 2018 per i pendolari comaschi di Trenord.

La linea ferroviaria più colpita dai disagi, come riporta MonzaToday, è stata la S9 S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, direttrice che dalla provincia di Varese arriva in Brianza e prosegue verso Milano dove tre diversi treni hanno accumulato ritardi fino a 17 minuti.

Problemi anche sulla linea Chiasso-Como-Monza-Milano dove il treno Milano Porta Garibaldi delle 10:39 diretto a Como ha viaggiato con 14 minuti di ritardo "perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito", come si legge sul sito di Trenord.

Disagi anche per i pendolari della linea Asso- Seveso- Milano dove Trenord ha cancellato un treno (Seveso 8.42-Milano Rogoredo 9.37), mentre un altro ha viaggiato con 17 minuti di ritardo "perché nella stazione di -Meda è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice", ha spiegato Trenord sempre sul proprio sito.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !