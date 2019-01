Treno merci esce dai binari a Carimate: ritardi e cancellazioni, mattinata di passione per i pendolari Trenord

Ritardi medi di 40 minuti e treni cancellati, altra mattinata di disagi, quella di giovedì 17 gennaio 2019, per i pendolari comaschi Trenord che utilizzano la linea Chiasso-Como-Seregno-Milano.

Tutto causato, si legge sul sito ufficiale di Trenord, dallo "svio di un treno merci nella stazione di Carimate che non pregiudica la sicurezza della circolazione". E' successo, come riferito dall'azienda, verso le 7.15: alcuni carri merci in composizione a un treno di un'impresa ferroviaria esteria sono usciti dai binari mentre erano in manovra.

Le cause sono in corso di accertamento.

Per questo motivo, prosegue l'azienda, "i treni viaggiano su un unico binario anziché su due. Per questo sono possibili ritardi medi di 40 minuti, cancellazioni e variazioni di percorso. E' stato predisposto un servizio di autobus spola tra le stazioni di CARIMATE e COMO SAN GIOVANNI".

In corso "accertamenti di sicurezza lungo la linea". Trenord invita pertanto a "prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione".