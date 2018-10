Guasti, ritardi e treni cancellati: altra mattinata di passione per i pendolari Trenord comaschi

Nuova mattinata di disagi, lunedì 15 ottobre 2018, per i pendolari che utilizzano le linee ferroviarie di Trenord dove si sono registrati ritardi fino a 20 minuti su sei direttrici.

Le cause? Come scrive Monza Today, ripercussioni sulla circolazione dovute a ritardi di altri treni, ma in alcuni casi non sono note.

Le linee con i treni in ritardo

Chiasso-Como-Monza-Milano

Il treno 25024 (Milano Porta Garibaldi 07:39 - COMO S.GIOVANNI 08:41) viaggia con 16 minuti di ritardo in seguito ad un guasto, rilevato dalle apparecchiature di sicurezza di un altro treno che lo precedeva in linea, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino. Il treno 25237 (Rho 10:43 - Chiasso 12:22) oggi partirà dalla stazione di Milano Certosa alle ore 10:56. Il treno 25231 (Chiasso 08:43 - Rho 10:17) oggi non sarà effettuato. I clienti diretti a Rho possono utilizzare il treno 25235 (Chiasso 09:38 - Rho 11:17).

Asso-Seveso-Milano

Il treno 1617 (Milano Cadorna 07:38 - Asso 08:59) viaggia con 13 minuti di ritardo perchè, nella stazione di Meda, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice. Il treno 20211 (Mariano Comense 07:59 - Milano Rogoredo 09:07) oggi partirà dalla stazione di Meda alle ore 08:08.

Mariano/Camnago-Seveso-Milano

Il treno 1617 (Milano Cadorna 07:38 - ASSO 08:59) viaggia con 13 minuti di ritardo perchè, nella stazione di Meda, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice. Il treno 20211 (Mariano Comense 07:59 - Milano Rogoredo 09:07) oggi partirà dalla stazione di Meda alle ore 08:08.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24118 (Albairate 09:08 - Saronno 10:54) oggi partirà dalla stazione di Milano S.CRISTOFORO alle ore 09:31. I clienti da Albairate possono prendere il treno 24120 (Albairate 09:38 - Saronno 11:24). Il treno 24111 (Saronno 07:05 - Albairate 08:52) viaggia con 30 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice. Termina il viaggo nella stazione di Milano San Cristoforo. Il treno 24115 (Saronno 08:05 - Albairate 09:52) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente. Il treno 24116 (Albairate 08:38 - Saronno 10:24) oggi partirà dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 09:33. I clienti da Milano Greco Pirelli possono prendere il treno 24118 (Albairate 09:08 - Saronno 10:54).

Il treno 10830 (Milano Porta Garibaldi 07:52 - Lecco 08:53) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

