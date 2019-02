Nuovi orari Trenord, la denuncia di Broggi (PD): "Pendolari comaschi abbandonati"

La politica prende posizione in merito ai nuovi orari invernali introdotti da Trenord. “Oltre che di beffa si può parlare di vera farsa. Trenord e Regione Lombardia ormai da anni prendono in giro i pendolari comaschi, abbandonati a se stessi tra ritardi, soppressioni, assenza di informazioni. Il nulla assoluto”, è caustico Federico Broggi, segretario provinciale del Pd, a proposito delle novità sul trasporto pubblico locale su rotaia.

“L’orario invernale sta scontentando tutti e bene hanno fatto le associazioni di pendolari della provincia di Como a lamentarlo con l’amministratore delegato di Trenord e con l’assessore regionale ai Trasporti”, conferma Broggi.

“A due mesi dalla sua introduzione, siamo alla verifica del nuovo piano emergenziale, entrato in vigore con l’orario invernale, e, come vediamo, sta già dando risultati strabilianti: in poche parole si cade dalla padella nella brace, dai treni soppressi alle cancellazioni, dai ritardi ai trasferimenti in bus. Da anni Regione e Trenord continuano a millantare soluzioni ai problemi dei pendolari, che, a parte veder aumentare il costo di biglietti e abbonamenti per viaggiare su treni stracolmi, ancora attendono desolati una risposta degna”, fa il punto il segretario Pd.

“A ciò si aggiunge il gravissimo taglio da 52 milioni di euro ai trasporti lombardi e di conseguenza comaschi, del quale ovviamente ringraziamo il governo gialloverde di Lega e 5stelle. Non basta bloccare ogni infrastruttura, fare la guerra alle grandi opere, ora si vuole anche demolire pezzo per pezzo il trasporto pubblico locale. Questa strategia porterà altri treni tagliati, maggiori disagi per i pendolari e, ciliegina sulla torta, sicuri aumenti. Che dire? Grazie Trenord! Grazie Governo!”, conclude Broggi.