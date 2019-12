Treni, la Milano-Chiasso è la peggiore linea di tutto il Nord Italia

Una classifica di Legambiente ha decretato lo straordinario insuccesso della linea Milano-Chiasso di Trenord. Secondo il rapporto, una cui anrticipazione è stata pubblicata dal Sole 24 Ore, si tratta della peggiore linea della Lombardia, mentre a livello nazionale si piazza al quarto posto tra le peggiori dopo l’ex Circumvesuviana (Eav), la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido dell’Atac.

I dati risultati dallo studio Legambiente mostrano, di fatto, come la linea Milano-Chiasso sia, dunque, la peggiore di tutto il Nord Italia e sia alla stregua, per quanto riguarda i disagi nell'erogazione dei servizi, delle peggiori linee del Meridione. Si sfata, così, un luogo Comune secondo il quale al nord della penisola le cose funzionerebbero meglio.

Sulla linea Milano-Chiasso transitano giornalmente circa 80mila pendolari che devono fare i conti con il sovraffollamento dei convogli ma soprattutto con i frequenti ritardi e le frequenti soppressioni.

Sebbene negli ultimi anni anhce grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia si sia proceduto a un rinnovamento del parco treni le corse a detta delle associazioni di pendolari restano insufficienti a garantire un efficienza del servizio nelle fasce orarie più cruciali. L'introduzione negli ultimi giorni di due corse aggiuntive è stata criticata dai pendolari in quanto inserite in orari a detta loro non utili a migliorare il servizio. Su questo punto, però, Trenord ha già commentato facendo sapere che "l'utenza di Trenord non è composta solo dai pendolari".