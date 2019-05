Il Tilo si rifà il look con i colori del Ticino e della Lombardia

E' stata presentata a Bellinzona nella mattinata del 14 maggio 2019 l’immagine rinnovata dei treni TILO. Per sottolineare il forte legame con il territorio i treni TILO si sono vestiti con il rosso e blu del Canton Ticino e il verde di Regione Lombardia. A presentare il nuovo logo di TILO erano presenti Denis Rossi, Direttore Generale TILO; Marco Piuri, Presidente del CdA di TILO; Claudio Zali, Consigliere di Stato del Canton Ticino e Direttore Dipartimento del Territorio; Claudia Terzi, Assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia e Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. Il conseguente cambio di livrea dei treni avverrà per gradi e si prevede di modificare l'intera flotta entro il 2022.

Dopo gli interventi di Denis Rossi, Direttore Generale TILO; Marco Piuri, Presidente TILO; Claudio Zali, Consigliere di Stato Canton Ticino e direttore Dipartimento del Territorio e Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, è stato presentato il primo treno con la nuova livrea e il nuovo logo.

La storia

Con una media giornaliera (giorni feriali) di quasi 50mila passeggeri trasportati, TILO è oggi una realtà importante sui due lati del confine italo-svizzero. L’azienda collega in maniera efficiente le località del Canton Ticino con quelle limitrofe della Regione Lombardia, assicurando il traffico regionale e transfrontaliero. Dall’introduzione, nel 2010, dei collegamenti su Milano Centrale, grazie a una positiva collaborazione con TRENORD, l’azienda si è affermata anche in Regione Lombardia.

TILO opera infatti con successo tra Chiasso e Milano e, dalla recente apertura della nuova ferrovia tra Mendrisio e Varese nel 2018, collega sia i due capoluoghi lombardi Varese e Como, sia la Regio Insubria all’aeroporto di Malpensa. Questi servizi capillari sul territorio e soprattutto la crescita dei collegamenti transfrontalieri hanno concretizzato così quella che era fin dall’inizio l’idea fondante dell’azienda.

I numeri

TILO nasce nel 2004 con la missione di offrire ai clienti la migliore esperienza di viaggio possibile. Il successo di TILO ha determinato una proporzionale crescita anche della flotta di treni, composta da moderni e confortevoli elettrotreni denominati FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train). Attualmente la flotta TILO comprende 40 treni (23 a 4 vetture, 17 a 6 vetture), 36 di proprietà delle FFS, 4 di proprietà di FNM (Ferrovie Nord Milano). Nei prossimi anni sono in arrivo 14 nuovi treni (5 FFS e 9 FNM Group) a 6 vetture. TILO ha 124 collaboratori. Nei giorni feriali sulle linee TILO viaggiano 48 mila persone al giorno. I treni che attraversano il confine Svizzera-Italia sono 151 al giorno. Il servizio RE tra Milano Centrale e Lugano coinvolge circa 15mila persone al giorno. I passeggeri trasportati nel 2018 sono stati circa 15 milioni, di cui 11.5 in Canton Ticino e 3.5 in Lombardia.