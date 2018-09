Nuovi orari e fermate per i treni Trenord, modifiche per le linee comasche: tutte le informazioni

Sono entrate in vigore da domenica 2 settembre 2018 alcune modifiche alla circolazione dei treni Trenord su alcune linee che riguardano anche i pendolari comaschi.

Le direttrici coinvolte sono la Como-Molteno-Lecco, la S11 Chiasso-Como S. Giovanni-Milano-Rho e le linee TILO S10 Albate - Chiasso - Mendrisio - Bellinzona, S40 Albate C.- Mendrisio- Varese - Malpensa e RE10 Milano-Como- Chiasso-Bellinzona-Erstfeld.

Le novità

Sono stati rivisitati gli orari di arrivo e di partenza della stazione di Merone, sulla linea Como-Molteno-Lecco, consultabili al seguente link: www.trenord.it/media/2275684/merone.pdf

Le corse della linea S11 Chiasso-Como S. Giovanni-Milano Porta Garibaldi-Rho si attesteranno a Como S. Giovanni ogni ora al minuto .41 e da lì partiranno ogni ora al minuto .19. e termineranno la propria corsa a Chiasso ogni ora al minuto .17 e da lì ripartiranno ogni ora al minuto .43.

Dalla stazione di Como S. Giovanni i viaggiatori potranno raggiungere la Svizzera con le corse della linea RE10, con partenza al minuto .47 e arrivo al minuto .12 di ogni ora. Dalla stazione di Chiasso i viaggiatori potranno proseguire verso la Svizzera con le corse della linea S10, con partenza al minuto .27 e arrivo al minuto .34 di ogni ora.

Dal 2 settembre entreranno in vigore variazioni alle stazioni di partenza e di arrivo per le linee S10 Albate–Como–Chiasso–Bellinzona e S40 Albate- Como–Chiasso–Mendrisio–Varese-Malpensa, le cui corse si attesteranno a Como S. Giovanni anziché ad Albate Camerlata.



Si attesteranno invece ad Albate Camerlata con un nuovo orario la corsa 25154 (Albate Camerlata 5.35-Chiasso 5.47) della linea S10 e le corse 25404/05 (Albate Camerlata 5.05-Malpensa Aeroporto 6.47), 25406/07 (Albate Camerlata 6.05- Varese FS 6.54) e 25454/5 (Varese FS 5.00-Albate Camerlata 5.59) della linea S40. Inoltre, le corse 25190 e 25144 della linea S10 partiranno dalla stazione di Como S. Giovanni al minuto .45 anziché al minuto .43. Sono previste delle modifiche di orario anche per la linea RE10 Milano-Como- Chiasso-Bellinzona-Erstfeld. Il treno 25201 partirà dalla stazione di Chiasso alle 6.25 anziché alle 6.28, con arrivo a Milano Centrale alle 7.20. Il treno 25203 (Como S. Giovanni 7.34–Milano Centrale 8.18) partirà dalla stazione di Como S. Giovanni anziché Chiasso.

Nuove corse

Sono state istituite due nuove corse: il treno 25510 (Milano Centrale 9.04-Chiasso 9.52), con fermate intermedie a Monza (9.22), Seregno (9.31) e Como S.Giovanni (9.47) e il treno 25525 (Chiasso 15.07-Milano Centrale 15.50), che effettuerà le fermate intermedie di Como S. Giovanni (15.13), Seregno (15.30), Monza (15.39).

Informazioni e dettagli

Maggiori dettagli su orari e fermate sono disponibili negli avvisi affissi nelle stazioni della linea. Le informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria sono consultabili sul sito trenord.it e la App di Trenord, disponibile gratuitamente per sistemi iOs e Android.

Sempre sul sito di Trenord anche tutte le informazioni per chiedere il bonus sull'abbonamento di settembre 2018 per i pendolari delle linee che hanno accumultato ritardi oltre lo standard di affidabilità nel mese di giugno, come spiegato in questo articolo.

Ricordiamo infine che da sabato 1° settembre 2018 sono entrati in vigore i rincari sugli abbonamenti integrati in Lombardia: qui tutte le informazioni.