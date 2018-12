Tre milioni di euro, la nuova stazione di Camerlata sarà realtà

Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per la realizzazione della nuova stazione unica di Camerlata che si aggiungono ai 6 milioni a carico di Unione europea e RFI: entro il 30 aprile sarà indetta la gara d’appalto, i lavori avranno inizio entro il 15 novembre 2019 per concludersi entro il 14 giugno 2020, così che dal giorno successivo sarà funzionante e in servizio la nuova fermata RFI di Como Camerlata. "Con la realizzazione di quest’opera - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi - confidiamo di dare soluzione a molti dei disagi e dei problemi con cui ogni giorno devono fare i conti i nostri pendolari, tenendo conto che il progetto definitivo già approvato prevede anche la realizzazione di un nuovo grande parcheggio di 270 posti nell’area di via San Bernardino da Siena, offrendo così anche un servizio aggiuntivo”.

L'annuncio del presidente Fermi è arrivato nel pomeriggio di oggi, 3 dicembre 2018, dopo che questo pomeriggio la Giunta regionale ha approvato l’accordo con il Comune di Como per la realizzazione dell’area di interscambio in corrispondenza della nuova fermata ferroviaria RFI di Como Camerlata, che aggiorna e sostituisce la convenzione firmata lo scorso 27 ottobre 2017.

Nello specifico il Comune di Como realizzerà le seguenti opere il cui costo è interamente a carico di Regione Lombardia: realizzazione di 270 nuovi posti auto sull’area a parcheggio in fregio a via San Bernardino da Siena, con 15 posti auto “kiss and ride” e “riservati invalidi” sull’area prospiciente la nuova fermata ferroviaria; nuova fermata autolinee (urbane/extraurbane) a fianco dell’area pedonale che immette alla nuova fermata ferroviaria (le linee bus sono passanti ed effettuano già la fermata in via Scalabrini, di fronte al fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Como Camerlata FerrovieNord); nuove rastrelliere coperte per biciclette a fianco della nuova fermata ferroviaria; nuova viabilità di accesso all’area per autovetture, bus di linea, biciclette e pedoni; nuovo impianto di illuminazione pubblica e impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con convogliamento in apposita tubazione, da realizzarsi lungo il sedime ferroviario di RFI.

Il Comune di Como si impegna altresì a promuovere la sottoscrizione di uno specifico accordo con FerrovieNord S.p.A. per la riqualificazione dell’area di interscambio sul lato di via Scalabrini di proprietà del gestore ferroviario e, nell’ambito dell’Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, il Comune si impegna infine a razionalizzare i percorsi e le fermate delle linee automobilistiche di competenza, prevedendo il transito e l’attestamento in corrispondenza della nuova fermata, assicurando il coordinamento degli orari con l’offerta dei servizi ferroviari.