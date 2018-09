Travolto e ucciso dal treno a Quarto Oggiaro: ritardi e cancellazioni, disagi per i pendolari comaschi

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno nella stazione di Quarto Oggiaro, in via Carlo Amoretti a Milano. Come riporta Milano Today, l'incidente, sulle cui causa indaga la polizia ferroviaria, è avvenuto attorno alle 7 di lunedì 17 settembre 2018. Inutile l'arrivo sul posto dei soccorritori del 118, avvertiti dai testimoni.

Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza non ha potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo, morto sul colpo. La vittima, secondo quanto emerso in un primo momento, non aveva con sé i documenti. Perciò deve ancora essere identificata.

Gli agenti della polizia ferroviaria stanno adesso cercando di capire se si è trattato di un incidente o di un gesto estremo. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano per liberare la vittima.

Treni Trenord in ritardo per l'incidente

Difficoltà alla circolazione di diverse linee ferroviarie di Trenord:

Laveno - Varese - Saronno - Milano

Como - Saronno - Milano

Novara - Saronno - Milano

Malpensa - Milano Centrale

Malpensa - Milano Cadorna

Per le linee indicate la società Trenord annuncia che: "A causa dell'investimento di una persona, avvenuto tra NOVATE MILANESE e MILANO QUARTO OGGIARO, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi fino a circa 20 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".

La raccomandazione di Trenord è di prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione.

In particolare, per quanto riguarda la linea Como-Saronno-Milano, Trenord conferma il permanere di ritardi fino a 20 minuti, variazini di percorso o cancellazioni.

Nel dettaglio, cancellati il treno 833 in partenza da Milano Cadorna alle 11.02 con arrivo a Saronno alle 11.37 e il treno 838 in partenza da Saronno alle 11.53 e in arrivo a Milano Cadorna alle 12.28.