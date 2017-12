Inaugurata la linea Arcisate-Stabio: in treno da Como a Varese in 41 minuti

E' stato inaugurato venerdì 22 dicembre 2017 il collegamento ferroviario Arcisate-Stabio, il tracciato transfrontaliero atteso da anni che entrerà ufficialmente in servizio il 7 gennaio 2018.

Al viaggio inaugurale erano presenti molte personalità politiche, tra cui il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio.

La linea ha una lunghezza complessiva di 8,4 km. Si andrà da Como a Varese in 41 minuti, da Lugano a Varese in 48, da Lugano a Como in 43 e da Varese a Porto Ceresio in 19 minuti. Questi almeno i tempi di viaggio garantiti tra le differenti localita' servite lungo gli itinerario Varese - Como / Lugano.

La nuova linea



Il tracciato consiste nella realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario a doppio binario tra la linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio e la linea svizzera Stabio-Mendrisio e nel raddoppio della tratta ferroviaria Arcisate-Induno Olona. Oltre alla ricostruzione a piano ribassato delle fermate ferroviarie di Arcisate e di Induno Olona ne e' stata realizzata una nuova a Cantello (localita' Gaggiolo). Sono stati inoltre eliminati i passaggi a livello. Le principali opere civili sono le due gallerie di Induno (950 m) e della Bevera (970 m), il viadotto della Bevera a 7 campate (439 m) e il ponte della Baranzella (40 m). La circolazione ferroviaria e' gestita da apparati di sicurezza telecomandati dal Posto centrale di Milano. Il costo dell'opera, a carico dello Stato/Mit, e' di 261 milioni di euro.

Il servizio

Dal prossimo 7 gennaio, dunque, il servizio sara' attivato con queste modalità:

Nuova linea S10: Bellinzona - Mendrisio - Como Albate ogni 60'

Nuova linea S40: Varese - Mendrisio - Como Albate ogni 60'

Nuova linea S50: Varese - Mendrisio - Bellinzona ogni 60'

Arretramento parziale linea S11: Rho-Garibaldi-Como-Chiasso

ogni 30'/60'

Prolungamento linea RE5: Milano-Varese fino a Porto Ceresio ogni 60'

Il prolungamento fino a Malpensa

A giugno 2018 il servizio attestato a Varese sara' prolungato a Malpensa, realizzando cosi' un collegamento diretto tra l'aeroporto, Medrisio e Como. Il collegamento diretto tra Malpensa e Lugano sara' attivato in alternativa a quello con Como successivamente, in accordo con il Cantone

I commenti politici

"E' una grande soddisfazione e una gioia partecipare a questo evento - ha commentato Maroni- Oggi la Lombardia, l'Italia, e la Svizzera sono ancora piu' vicine. E' un'opera a favore dei nostri territori, utile per i cittadini che ogni giorno si spostano per

lavoro, ma e' anche importante per gli sviluppi che potra' avere, a partire dall'ulteriore potenziamento dell'aeroporto di

Malpensa". Soddisfazione per il "grande risultato raggiunto" e' stata espressa dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Alessandro Sorte. "Grazie all'intervento della Regione - ha detto - siamo riusciti a sbloccare un cantiere che negli anni si era trascinato dietro troppi problemi. Pur non essendo di nostra diretta competenza, abbiamo sempre confermato il nostro interesse per questo collegamento che, sicuramente, facilitera' le relazioni, non solo ferroviarie, fra Italia e Svizzera". Risale infatti a piu' di 110 anni fa (1906) il precedente collegamento ferroviario di valico transfrontaliero che ha unito Domodossola con Briga tramite il Sempione. Sorte ha anche ricordato che "il servizio sulle tratte italiane sara' interamente finanziato dalla Regione Lombardia con 10 milioni di euro l'anno aggiuntivi a valere dal 2018 sul Contratto di servizio stipulato con Trenord che lo gestira' insieme a Tilo. Per questa prima fase di avvio, inoltre, abbiamo gia' acquistato 4 treni Flirt che ha gia' messo a disposizione. Altri 5 verranno finanziati tramite il Contratto di Servizio con Trenord".