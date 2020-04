Rimborsi per gli abbonamenti Trenord: entro quando e come richiederli

Molti di voi avranno acquistato abbonamenti per spostarsi con treni e autobus per recarsi al lavoro, a scuola quotidianamente. Purtroppo il Covid-19 ha preso tutti alla sprovvista e ci siamo trovati a non poter utilizzare i mezzi e quindi ad aver speso inutilmente i soldi per abbonarci. La buona notizia è che Trenord si è già attivata per dare indicazione su come ottenere i rimborsi. Trovate tutte le informazioni necessarie sull'apposita pagina a questo LINK del sito ufficiale. La richiesta potrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione delle limitazioni poste in essere per la situazione di emergenza. Trenord sta anche creando, un apposito form per la richiesta di rimborso online per tutti, al momento chiedere il rimborso online è possibile solo per gli acquisti fatti su e-Store o su APP Trenord, riportando il numero d'ordine e il relativo PNR. Per tutti gli altri, fino al nuovo form, via posta all'indirizzo Trenord - Ufficio Rimborsi - c/o Stazione Cadorna Pal. Movimento P.le Cadorna 20123 Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni QuiComo Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di QuiComo ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: